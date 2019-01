Pühade ajal juhtus kuus liiklusõnnetust

Taavi Kiin

Jõulude ja aastalõpu ajal juhtus Hiiumaal politseile teadaolevalt kuus liiklusõnnetust, peamiselt teelt välja­sõidud, milles inimesed kannatada ei saanud.Kärdla politseijaoskonna juhtivpolitseinik Gea Salumaa ütles, et üldiselt möödus aastavahetus politseile siiski pigem rahulikult ja ilma tõsisemate vahejuhtumiteta. Liiklus­õnnetuste üheks tekkepõhjuseks nimetas ta tee­oludega mittesobiva sõidu­kiiruse valimist. “Kui jõulu­pühade ajal olid teed lörtsised ja libedad, siis pühade järgselt kattis öösiti teepinda must jää,” selgitas Salumaa.24. detsembri õhtupoolikul sai politsei teate, et Rootsi külas sõitis sõiduauto Toyota otsa kitsele. Inimesed õnnetuses viga ei saanud.25. detsembri hommikul sai politsei teate, et Heltermaa-Kärdla-Luidja 35. kilomeetril sõitis kraavi sõiduauto. Sündmus­kohale sõitnud politsei­patrull leidis auto juurest viis inimest, kes kõik olid tarvitanud alkoholi. Inimesed õnnetuses vigastada ei saanud ja täpsemad asjaolud, sh see, kes autot juhtis, on selgitamisel.Sama päeva lõuna ajal sai politsei teate, et sõiduauto Volkswagen sõitis Allika külas kraavi. Õnnetuses keegi vigastada ei saanud, sõiduk sai kergemaid kahjustusi.28. detsembri hommiku­poolikul sai politsei teate, et sõiduauto Peugeot sõitis Helter­maa-Kärdla-Luidja maanteel teelt välja kraavi. Inimesed vigastada ei saanud.30. detsembril veidi enne kella 4 öösel sai politsei teate, et sõiduauto Audi sõitis Kärdlas Eha ja Põllu tänava ristmikul sillapiirdest alla, lebab paremal küljel jões ja auto juures juhti ei ole. Sõiduk teisaldati politseiparklasse. Samal päeval pöördus autot juhtinud mees ise politseijaoskonda.31. detsembril sai politsei teate, et kella 11 ajal sõitis Emmaste-Luidja maantee 13. kilomeetril libeda tõttu kraavi Mitsubishi Lancer. Keegi vigastada ei saanud.“Ilmaolud on jätkuvalt heitlikud, seega palume sõiduki­juhtidel olla liikluses eriti hoolikad ja ettevaatlikud,” soovitas juhtivpolitseinik ning soovis politseinike poolt hiidlastele rahulikku ja turvalist uut aastat.