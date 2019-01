Pealinna­hiidlastel külas peaminister

Tallinna hiidlaste seltsi selle aasta esimese kokkusaamise külaliseks on peaminister Jüri Ratas. Raivo Teemets Tallinna hiidlaste seltsist andis teada, et kohtumine algab laupäeval, 19. jaanuaril algusega kell 12. Kokku saadakse nagu tavaliselt aadressil Raua tn 1 asuvas huvialaklubis Raavis. Oodatud on kõik seltsi liikmed.

