Parvlaevad Hiiumaa ja Muhumaa kolisid Kanadasse

Harda Roosna

Autor: Meie Maa Harda Roosna

Alused hakkavad teenindama reisijad vastavalt Belle Isle väinas ja Labradori põhja­rannikul. Kanada Labradori provintsis asutatud ettevõte ostis Wood­ward Groupi parvlaevad, mis varem kandsid nimesid Muhumaa ja Hiiumaa.Alused hakkavad teenindama reisijad vastavalt Belle Isle väinas ja Labradori põhja­rannikul.

