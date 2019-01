Paroolikaart kaob kasutusest lõplikult

Swedbanki ja SEB internetipanka ei ole alates 1. veebruarist võimalik paroolikaartidega sisse logida. Kaks suurpanka on viimased, kes on klientidel senini võimaldanud parooli­kaarti kasutada, teistel pankadel seda võimalust enam ei ole.

Paroolikaardi ringlusest kaotamine on tingitud Euroopa Liidu direktiivist, mille alusel ei peeta seda piisavalt turvaliseks. Direktiiv näeb ette, et vajalik on mitmetasandiline autentimine. Turvalised autentimisvahendid on IDkaart, smartID, mobiilID või PINkalkulaator.

IDkaardiga panka logimiseks on vaja kehtivat IDkaarti, mille väljastab koos paroolidega politsei- ja piirivalveamet. Lisaks on vaja IDkaardi lugejat ja arvutisse paigaldada vastav tarkvara.

SmartID on mobiili­rakendus, mis tuleb peale allalaadimist IDkaardi või mobiil-IDga registreerida.

Mobiil-ID jaoks vajaliku SIMkaardi väljastab mobiili­operaator, ka see tuleb aktiveerida IDkaardi abil.

PINkalkulaatori väljastab panga kontor. Sellel puudub võrreldes teiste variantidega digiallkirjastamise võimalus.

Autor: Sigrid Leigri

Sildid: internetipank, paroolikaart