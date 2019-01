Opositsioon algatas umbusaldusavalduse Viidikule

Kolmapäeval toimunud erakorralisel istungil tühistas volikogu iseendale ebaseaduslikult määratud preemia ja opositsioon algatas samast sündmusest ajendatult volikogu esimehe Aivar Viidiku umbusaldusavalduse.Umbusaldusavalduse andis üle opositsiooni liige Tarmo Mänd. Avalduses oli kirjas, et Aivar Viidik ei sobi juhtima Hiiumaa vallavolikogu, sest saatis 20. detsembril toimunud volikogu istungile eelnõu “Vallavanemale ja volikogu esimehele preemia maksmine”.





Autor: Sigrid Leigri Sigrid Leigri | Hiiu Leht

