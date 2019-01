Muutusid laevade ja busside väljumisajad

Eilsest muutusid olulisel määral Hiiumaa maakonnaliinide ja päevaste kaugliinibusside väljumisajad. Kaugliinide hommikused ja õhtused väljumisajad jäid samaks. Hiiumaa valla ühistranspordispetsialist Piret Sedrik põhjendas, miks teade toimetuseni hilinemisega jõudis, et viimased kellaajad said paika alles reede hilisõhtul.

Muudatustel on tema sõnul kaks põhjust: maakonnaliinidel on uus vedaja AS GoBus ja tulenevalt hankega seatud ülesandest muudeti maakonnaliinide väljumisaegu, teiseks muutis OÜ TS Laevad eilsest parvlaevade sõiduplaani. (Bussiaegade suuremad muudatused leiab tänase lehe seitsmendalt küljelt.)

Eile hommikul avaldatud Rohuküla-Heltermaa liini parvlaevade sõiduplaanis ajavahemikul 7. jaanuarist 31. märtsini on esmaspäevast neljapäevani ja laupäeval kummastki sadamast vaid viis väljumist, kuigi Hiiumaa vald ja ettevõtjad selle vastu protestisid. Reedel ja pühapäeval on kummastki sadamast seitse väljumist.

Detsembri lõpul Hiiumaal käinud maanteeameti esindajad lubasid veel eelmisel aastal, et arutavad võimalust teha ka tööpäeviti sõiduplaani kuus väljumist. Eile ütles volikogu esimees Aivar Viidik, et 2. jaanuariks planeeritud kohtumine jäi ära tormi tõttu. Maanteeameti selgitus, miks sõiduplaan siiski viie väljumisega jäi, Hiiu Lehe trükki­mineku ajaks kohale ei jõudnud.

Sildid: maakonnaliinid, ühistransport, väljumisajad