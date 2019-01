MTÜde toetust saab küsida kuu lõpuni

Reedel, 1. veebruaril on Hiiumaa valla mittetulundusliku tegevuse toetuste taotlemise tähtaeg. Toetust saab küsida ürituste korraldamiseks, tegevustoetuseks, kohaliku külaelu ja külade ühistegevuste arendamiseks. Samuti erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate investeeringuprojektide kaasfinantseerimiseks. Sel juhul on omafinantseeringu kohustus vähemalt 10 protsenti eelarvelisest kogumaksumusest.

Finantseerimise ja suur­ürituste toetuse taotlemise tähtaeg oli 1. oktoober, et sellega saaks arvestada valla eelarve koostamisel. Toetuste piirmäär on kuni 1000 eurot.

Eelmise aasta augustikuu seisuga on Hiiumaal registreeritud 277 MTÜd, millest 181 olid aktiivsed ja 96 mitte-­

aktiivsed, viimastest 28 ühingul majandustegevust ei toimunud ja 68 ühingu puhul oli aastaaruanne esitamata, ühing oli likvideerimisel või kustutamishoiatusega.

