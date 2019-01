Mõte koolipäeva hilisemast algusest kütab kirgi

Sotsiaalministeeriumis saab viimast lihvi eelnõu, mille kohaselt koolipäeva võib enne kella üheksat alustada ainult hoolekogu nõusolekul. Eelnõu puudutaks pea kõiki Hiiumaa koole.

Hiiumaal algab vaid Palade põhikooli esimene tund kell 9.05. Sedagi alles sellest aastast ehk kogemuste jagamiseks on veel veidi vara.





