Metsavedaja rikkus järjekordse tee

Hergo Tasuja

Emmaste vallas Külamal on metsaveokid muutnud läbimatuks Tikri tee. Tee, mida praegu on raske jalgsigi läbida, viib küll vaid kahe majani, samas on seda mööda vaja liikuda ka operatiivsõidukitel.Ulatuslikud raied saarel külvavad hiidlastes pahameelt ning kõledad väljad endiste metsade asemel tekitavad kahetisi tundeid. Samas rikutud teed on konkreetne kahju ning Emmastes asuv Tikri tee ei ole esimene sarnane juhtum, kus peale metsaväljavedu pole teed korda tehtud ilma, et kusagil kisa peaks tõstma.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Kärolyn Kivistik Hergo Tasuja

Ulatuslikud raied saarel külvavad hiidlastes pahameelt ning kõledad väljad endiste metsade asemel tekitavad kahetisi tundeid. Samas rikutud teed on konkreetne kahju ning Emmastes asuv Tikri tee ei ole esimene sarnane juhtum, kus peale metsaväljavedu pole teed korda tehtud ilma, et kusagil kisa peaks tõstma. Emmaste vallas Külamal on metsaveokid muutnud läbimatuks Tikri tee. Tee, mida praegu on raske jalgsigi läbida, viib küll vaid kahe majani, samas on seda mööda vaja liikuda ka operatiivsõidukitel.Ulatuslikud raied saarel külvavad hiidlastes pahameelt ning kõledad väljad endiste metsade asemel tekitavad kahetisi tundeid. Samas rikutud teed on konkreetne kahju ning Emmastes asuv Tikri tee ei ole esimene sarnane juhtum, kus peale metsaväljavedu pole teed korda tehtud ilma, et kusagil kisa peaks tõstma.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: metsaveokid, rikutud teed, Tikri tee