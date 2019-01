Meenutame spordisaavutusi ja – tegijaid

Laupäeval toimub Hiiumaa spordirahva kokkutulek, kus tänatakse 2018. aasta parimaid ja meenutatakse varasemaid saavutusi ja tegijaid.

Seetõttu arvan, et on sobiv meenutada Hiiumaa sporditegemise algaastaid. 1934. aastal otsustas Käina spordiaktiiv korraldada seal septembrikuu alguses saare esivõistlused kergejõustikus ja võrkpallis. Kahjuks plaanitud päevaks ei jõudnud kõik Hiiumaa esindused kohale. Eriti kahju on sellest, et eemale jäid Hiiumaa tugevaima spordikeskuse Kõpu võistlejad.Selletõttu jäid mõne ala tulemused kehvadeks. Mõningaid tulemusi sellelt võistluselt:

100 m mehed 13,8, kaugus­hüpe 5.04, kõrgushüpe 1.35. Parimaks tulemuseks oli kettaheites 31.90. Naised ei võistelnud. Võrkpallis võitis esikoha Männamaa Emmaste ja Käina esinduste ees. Võistluse tasavägisust iseloomustab see, et kolmandaks jäänud Käina võitis Männamaad. Niipalju peaks tolle aja kohta veel lisama, et sporditegemine kuulus ainult meestele. Arvati, et Kärdla alev suudaks kokku panna ainult naiste võrkpalli võistkonna, rääkimata muudest aladest.

Üldisest spordimõistmisest võiks tuua sellise näite: suviti viibisid Hiiessaare külas Raoul ja Ilmar Saue, kes õhtuti ja puhkepäeviti viskasid mererannas oda. Külarahva seas levis aga jutt, et Saue noormehed on muidu väga toredad, kuid neil on viga küljes – nad loobivad kaigast mererannas, ei tea miks.

Nende näidete põhjal on hea aru saada, millisele tasemele oleme tänapäeval jõudnud Hiiumaa spordi tegemises. Head uut aastat!

Lembit Sauer

