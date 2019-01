Maikuust sõit saar­te vahel soodsam

Hiiumaa ja Saaremaa püsi­elanikel on võimalik alates selle aasta 1. maist osta Sõru-Triigi laevaliinile 50protsendilise soodustusega pilet, teatas majandusministeerium.

Seni on kehtinud saarlastele ja hiidlastele soodus­pilet vaid mandri vahel reisimiseks. Nüüd on püsi­elanikel võimalik soodsamalt ka naabersaarele liigelda. Soodustuse saamiseks peab reisija piletit ostes enda isikut tõendama

IDkaardiga.

Majandus- ja taristu­minister Kadri Simsoni sõnul loob muudatus saarte elanikele paremad tingimused saarteüleseks koostööks. “Kohalikele loodav soodustus vähendab Sõru-Triigi liinil püsielanike transpordikulusid, mille tulemusel on naabersaarel töötamine ja reisimine soodsam,” sõnas minister Simson.

Samuti laiendatakse sõiduki sooduspileti õigus Hiiu ja Saare maakondades tegutsevatele ettevõtetele. “Muudatus võimaldab lisaks elanikele ka kaubavedajatele soodsamaid tingimusi,” lisas minister. Ühtlasi kehtib soodustus saartel tegutsevatele mitte­tulundusühingutele ja sihtasutustele.

Eelnõu jõustumisega viiakse määrus kooskõlla ühistranspordiseaduses ja puuetega inimeste sotsiaal­toetuste seaduses tehtud muudatustega.

