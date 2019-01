Maarika Mati teine turniirivõit

12. jaanuar tõi taas rõõmusõnumi – Maarika Matt pani kinni ka 2019. hooaja teise turniiri SEB liigatennise kolmanda liiga naiste üksikmängus.Seekord alustas Maarika juba paigutatud mängijana, olles pärast detsembrikuist turniirivõitu kolmanda liiga jooksvas edetabelis 101 naise hulgas üheksandal positsioonil.





Autor: Kaasautor erakogu

Sildid: Maarika Matt, Tennis