Maanteeamet: Teatasime muudatusest juba 17. detsembril

Maanteeameti esindajad Meelis Telliskivi ja Kirke Williamson käisid 20. detsembril Hiiumaa omavalitsusjuhtidega kohtumas. Kohtumise järel ütles vallavolikogu esimees Aivar Viidik, et otsitakse võimalusi, kuidas jätkata 7. jaanuarist Hiiumaa liinil sõiduplaaniga, milles oleks tööpäeviti kuus väljumist kummastki sadamast.

Kavas oli kokku saada veel enne aasta lõppu, kuid kohtumist ei toimunud. Hiiumaa valla volikogu esimees Aivar Viidik ütles lehele, et ka 2. jaanuariks kavandatud kokku­saamine jäi ära tormi tõttu.

Hiiumaa vallajuhid jäid ootama, et ehk jääb käiku kuus reisi ja busside sõiduplaane pole vaja muuta. Lõplik teadmine, et parvlaevade väljumisi siiski vähendatakse, jõudis valda reedel,

4. jaanuaril. Seetõttu andis vallavalitsus busside uue sõidu­plaani käiku n-ö viimasel minutil.

Meelis Telliskivi ütles Hiiu Lehele, et vastavalt avaliku teenindamise lepingu punktile 11 on vedaja kohustatud avalikustama sõidu­graafiku vähemalt kaks nädalat enne selle kehtima hakkamist nii liinide sadamates, piletite müügikohtades, liinidel sõitvates reisiparvlaevades kui ka vedaja veebilehel: “Kuna eelmine graafik oli kõigile nähtav kuni 6.01.2019, siis 17.12.2018 teavitas TS Laevad Hiiumaa valda, et 2019. aasta parvlaevade reisigraafik Rohuküla–Heltermaa liinil on alates 7.01.2019 võrdeline 2018. aasta samal perioodil kehtinud parvlaevagraafikuga.”

