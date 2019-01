Lootus kustus viimasel minutil

See, et maakonnaliinide busside ja osade kaugliini busside väljumisajad muutusid, sai toimetuse jaoks teatavaks alles eile pealelõunal, üsna veidi enne lehe trükkiminekut.

Hiiumaa valla ühistranspordiseptsialist Piret Sedrik vabandas, et uued ajad said nad paika alles reede hilisõhtuks.





