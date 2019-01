Loote DNAtest hiidlase jaoks liiga kallis

Sirje Soop

Eelmise aasta novembrist saavad Hiiumaa rasedad loote kromosoomuuringu testimiseks vereproovi teha Hiiumaa haiglas, kuid uuring on paljude jaoks liiga kallis.Varem pidid need Hiiumaa naised, kes soovisid tasulist testi teha, sõitma mandrile. Paraku teevad Hiiumaa lapse­ootel naised seda harva, vaid 3–5 protsenti.





Autor: Sigrid Leigri Sirje Soop

