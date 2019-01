Lauka kool sai vaba päeva

Eile said Lauka põhikooli õpilased ootamatult vaba päeva, sest koolimaja oli hommikul täiesti külm. Lauka põhikooli õpetaja Aave Kark rääkis lehele, et keskküttekatel oli ööl vastu neljapäeva välja lülitunud. “Täna jäid lapsed koolist koju, sest maja oli nii külm. Homme jätkub kool juba tavapäraselt,” kinnitas Kark.

Kõrgessaare osavallavanem Üllar Laid ütles, et sai koolist teate kella poole kaheksa paiku hommikul. Laid kirjeldas, et vahejuhtum lahenes õnneks kiiresti: “Info sai kohe edastatud katelde hooldajale ja kell 8.30 asi juba töötas.”

Autor: Sigrid Leigri Eile said Lauka põhikooli õpilased ootamatult vaba päeva, sest koolimaja oli hommikul täiesti külm. Lauka põhikooli õpetaja Aave Kark rääkis lehele, et keskküttekatel oli ööl vastu neljapäeva välja lülitunud. “Täna jäid lapsed koolist koju, sest maja oli nii külm. Homme jätkub kool juba tavapäraselt,” kinnitas Kark.

Kõrgessaare osavallavanem Üllar Laid ütles, et sai koolist teate kella poole kaheksa paiku hommikul. Laid kirjeldas, et vahejuhtum lahenes õnneks kiiresti: “Info sai kohe edastatud katelde hooldajale ja kell 8.30 asi juba töötas.”

Sildid: keskküttekatel, külm, Lauka põhikool