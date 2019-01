Lasteaed töötab sel suvel koolimajas

Kärdla lasteaiamaja remont algab sel suvel ja tänu sellele saavad lasteaialapsed mõned kuud koolis käia.Kärdla osavallavanem Lauri Preimann ütles, et esialgne plaan on anda lasteaed ehitajatele üle maikuu lõpus. Lasteaed jätkab tööd ka ehituse ajal, kuid mitte lasteaia hoones. Ehitustööde ajal saab lasteaiapere kasutada Kärdla põhikooli maja. Laste­aia juhataja Tiina Hinno ütles, et koolimaja ruume käidi vaatamas juba eelmise aasta lõpus ja need sobivad.





Autor: Sigrid Leigri Harda Roosna | Hiiu Leht

Sildid: Kärdla lasteaed, remont