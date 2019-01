Küttim suundub meistriliigasse

Emmaste põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja Jaanika Küttim (31) hakkab kevadel algavast hooajast mängima jalgpalli naiste meistriliigas, Viljandi Tuleviku ja Suure-Jaani Unitedi ühendnaiskonnas.Küttim selgitas, et mulgimaa tiim leidis ta eelmisel aastal.





Autor: Kaasautor erakogu

Sildid: Jaanika Küttim, Jalgpall, meistriliiga