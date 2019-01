Kultuuripärli preemia pälvis Sõru Jazzi korraldaja

Harda

Hiiumaa kultuur­kapitali ekspertgrupp valis Kultuuripärliks 2018 Guido Kanguri, kelle algatatud festival Sõru Jazz toimub tänavu juba 12. korda.Hiiumaa vallavanem Reili Rand heitis kultuurihooaja peo avakõnes pilgu ees­ootavatele sündmustele.





Autor: Harda Roosna

Sildid: Endel Lepisto, kultuur­kapital, Margit Kääramees, Olesja Voronjuk, Pille Lukin