Kukka lahes vajus auto läbi jää

Rainis Sikk

Laupäeval, 19. jaanuaril kella poole seitsme ajal õhtul teatati, et Hiiumaal Kukka lahes vajus auto paarisaja meetri kaugusel kaldast läbi jää. Sõidukis viibinud kolm isikut said iseseisvalt kaldale, ent auto vajus ligi 1,7meetri sügavusele merepõhja. Juhtunust teatas sotsiaalmeedias politsei- ja piirivalveameti otsingu- ja päästetööde rühm. Samas hoiatati, et EMHI jääkaardi järgi on piirkonnas väga hõre jää, mis kindlasti sõidukit ei kanna. Mootorsõidukiga on turvaline minna vaid ametlikult avatud jääteele või veekogudele, kus on tehtud vajalikud mõõdistused ning jääleminekuks luba antud.