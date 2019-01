Kuidas mängude mängimine võib aidata töötajatel eesmärke paremini saavutada?

Tänapäeva ärimaailmas nähakse mänge ainult suure segava faktorina. Arvatakse et need lihtsalt häirivad tõelist tööd, mida on vaja teha. Kui töötaja peaks jääma vahele mängides online-malet, kui ta peaks töötama turundusplaani kallal, on garanteeritud, et ta saab oma ülemuste poolt suure peapesu osaliseks kuna ta raiskab ettevõtte aega. Kuid kas mängude mängimine tõeliselt põhjustab sellist kahjulikku tegevust töökohal?

Haridusmaailmas on hästi teada, et mängud on endiselt üks edukamaid vahendeid uute kontseptsioonide õpetamisel ja uute oskuste arendamisel. Kuigi lapsi õpetades võib see olla tunnustatud asjaolu, jäävad ettevõtted selle potentsiaali kasutamisega täiskasvanud kolleegidega hätta ning seda tõestatud õpetust ei kasutata.

Õppimine läbi mängimise?

Kui tegemist on hariduse edendamise või töötajate strateegilise mõtlemise arendamisega, on tööandjatel alati palju võimalusi.

Raamatud on alati olnud fantastiline ressurss, et õppida praktiliselt kõigist teemadest, mida tööandja soovib oma personalilt, kuid nad ei huvita kõiki õppetüüpe ja nõuavad rohkem aega ja tähelepanu, mida enamikul inimestel tänapäeval tavaliselt vähem on. Lõppkokkuvõttes ei võimalda interaktiivsuse puudumine võimalust tõesti tõestada, et kontseptsioonid on tõesti sisestatud.

Seminarid võivad pakkuda tööstusharu juhtidele uusimat teavet, kuid need on kulukad ja aeganõudvad ning ei anna individuaalset kogemust, mis tagab, et iga töötaja mõistab tõepoolest vajalikke kontseptsioone. Samal ajal pakub juhendamine isiklikku lähenemist ja on seetõttu suurepärane võimalus isiklikuks arenguks, kuid see ei ole tegelikult skaaleeritav lahendus.

Just siin tulevad mängud pilti kui täiusliku skaleertiava lahendusena, mis mitte ainult ei kontrolli kõiki eespool olevaid kaste, pakkudes dünaamilist, personaalset ja interaktiivset kogemust odavate vahenditega, vaid võimaldades mängijatel katsetamisruumi, kus nad võivad ebaõnnestuda ja õppida enda eksimustest ilma tegelike tagajärgedeta.

Selline lähenemine annab ettevõtetele hindamatu ressursi, sest reaalmaailmas strateegiate katsetamine võib ettevõttele kaasa tuua suuri kulusid, kuid virtuaalses stsenaariumis tehakse seda ainult tulevaste õppetundide põhjal.

Seepärast saavad õiged lähenemised mängud aidata ettevõtetel oma personali strateegilisi võimalusi oma õigeaegselt, kulutõhusalt ja huvitaval viisil suurendada, võimaldades neil kohaneda tänapäevase igapäevase äritegevuse panoraamiga.

Kuigi optimaalseid tulemusi saab mängides strateegilisi mänge, mis modelleerivad ettevõtte konkurentsikeskkonda ja sihipäraseid oskusi, on olemas palju klassikalisi mänge, mis aitavad parandada mõningaid ärimaailma kõige nõudlikumaid võimeid.

Nähes käike ette

Kui mõelda strateegilise mõtlemise edendamist mängivatele mängudele, on enamuse inimeste peal esile tõstetud esimene mäng male. Ja selleks on väga hea põhjus. Iga kord sa ei ole mitte ainult sunnitud reageerima oma vastase eelmisele käigule, vaid ka võtma arvesse, kuidas teie vastane omakorda reageerib teie praegusele liigutusele ja selle tagajärgedele, mis teie järgmisel käigul on.

1992. aasta uuringus New Brunswickis jagunesid 450 5-nda klassi õpilased rühmadesse – kusjuures üks rühm võttis pärast esimest klassi matemaatika õppekava koos malevormidega. See rühm edestas ülejäänud 21,46% ulatuses standardiseeritud katsetest ja leiti, et see parandas visuaalset mälu, tähelepanu-ulatust ja ruumilise mõtlemise suutlikkust.

Veelgi olulisem on tõdeda, et male on ka märkimisväärselt suurendanud probleemide lahendamise oskusi, loovat mõtlemist, kohanemisvõimet üha muutuvatele tingimustele ning võimaldab mängijatel arendada suutlikkust näha “edasiliikumist” – oluline võime eduka äristrateegia rakendamisel. Siin saate oma male oskusi treenida arvutite või teiste inimeste vastastega.

Pange oma Žetoonid lauale

Kuigi male võib olla ideaalne harjutus loogika ja probleemide lahendamisel, õnnestub see ainult kontekstis, kus mängijal on täielik informatsiooni selgitus. Iga pöörde alguses teate täpselt, kus teie ja teie vastane seisavad, ning teisi muutujaid või varjatud informatsiooni, mis suudavad teid vaigistada. Tulemus sõltub ainult teie võimest teha paremaid otsuseid kui teie vastane.

Kuid nagu me kõik teame, on see äris nii harva kui selline olukord aset leiab . Ettevõtte juhid satuvad tihti kokku ebakindlate tingimustega ja nad peavad koheselt ette teatama ettenägematutele muutujatele, samuti peavad nad oma arvutustes tegutsema teataval määral.

See on koht, kus kaardimängud nagu Blackjack ja Poker on osutunud fantastiliselt väljaõppeks mõnede oluliste äriotsuste tegemise oskuste jaoks, nagu arvutatud risk, rahade juhtimine ja vastupidavus.

Mõlemas mängus peate õppima kohanema tingimustega, mis teile esitatakse, mõistes samas, et teile on palju teavet kättesaamatu ning seisate silmitsi võimaluste reaga. See on fantastiline ettevalmistus ettevõtluse jaoks, sest see võimaldab teil õppida teil tegema parimaid võimalikke otsuseid, edukuse tõenäosuse arvutamiseks ja isegi selle edasiarendamiseks või kokkuvõtmiseks.

Samuti on tegur, mis sisaldab teie emotsioone ja ei lase neil mõjutada teie strateegiat – probleem, mis sageli ärimaailmas esineb. Õppimine pettumust, viha, pettumust, väsimust ja paljusid teisi emotsionaalseid tingimusi ignoreerima on hindamatu oskus, mis võimaldab teil oluliste äriotsuste tegemisel kunagi mitte unustada rationaalset teed.