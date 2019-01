Kiire internetiga liitumiseks saab uuesti soovi avaldada mais

Tähtajaks laekus Hiiumaalt Elektrilevile 628 kiire interneti sooviavaldust, uuesti saab oma soovist teatada maikuus.

Möödunud aasta lõpuks oli Elektrilevile oma soovist kiire internetiga liituda teada andnud 628 majapidamist, mida on koguni 110 rohkem, kui oli Hiiumaa vallale esitatud avaldusi.





Tähtajaks laekus Hiiumaalt Elektrilevile 628 kiire interneti sooviavaldust, uuesti saab oma soovist teatada maikuus.

