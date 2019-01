Kihnu Veeteed uuendab kodulehte

kovatõmmis

Mandri ja väike­saarte vahel opereeriv Kihnu Veeteed teatas rekordaastast väikesaarte liinidel, kasvunumbreid näitas ka kahe suursaare vaheline liin. Parem koduleht kasvataks ettevõtte käivet ehk veelgi.Kihnu Veeteede juhi Andres Laasma sõnul teenindati mullu mandri ja saarte vahel 236 000 reisijat.





Autor: Harda Roosna kovatõmmis

Sildid: Kihnu veeteed, koduleht