Keskväljaku ehitustööde algus teadmata

Harda Roosna

Hoolimata sellest, et uuenenud Kärdla Keskväljak peaks valmima juba aasta lõpuks, ehitajat alles otsitakse ning paigas pole veel ka ehitustööde algusaeg.Kärdla Keskväljaku ümber­ehitamiseks eraldati piir­kondade tugevdamise programmist juba mullu 1,58 miljonit eurot ja ehitus peaks algama veel sel kevadel.





Autor: Kärolyn Kivistik Harda Roosna

Sildid: ehitustööd, keskväljak