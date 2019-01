KE saadikud käisid saarel

Avalikul kohtumisel Keskerakonna kandi­daatidega rõhutas Enn Eesmaa koostööd, Rea Raus nimetas enda olulisimaks teemaks keskkonda, Antti Leigri haridust.Neljas kandidaat Mihkel Undrest jäi tulemata Saaremaal olnud ulatusliku voolukatkestuse tõttu. Kuulajaid Kärdla kultuurikeskuses oli mõnikümmend.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

