Kas Heinlaiust saab väikesaar?

Rahandusministeerium on koostanud valitsuse määruse eelnõu, millega lisatakse väikesaarte nimistusse kaks uut saart – Kräsuli ja Heinlaid.Eelnõuga kinnitatakse uuendatud väikesaarte nimistu alates 2019. aastast. Sellesse arvatakse Viimsi valla territooriumil asuv Kräsuli saar, kus on viis elanikku ja Hiiumaa valla territooriumil paiknev Heinlaid, kus on kuus elanikku.Heinlaid on Hiiumaa suurim laid, mida esmakordselt mainiti 1620. aastal. Saart on läbi aegade kasutatud loomade karja- ja heinamaana. Kui avatakse Hiiumaa ja mandri vaheline jäätee, kulgeb see enamasti Heinlaiust lõuna poolt, kus tugev jää tekkib kiiremini.Valitsus kehtestab väike­saarte nimistu vastavalt 2018. alguses jõustunud püsi­asustusega väikesaarte seadusele, millega kaotati seadusest nimeline püsi­asustusega väikesaarte loetelu ning kehtestati nimistusse arvamise kriteeriumiks püsivalt igakuiselt viie elaniku olemasolu väikesaarel eelneva kalendriaasta jooksul.Mõlema saare kohta hakkavad püsiasustusega väike­saarte seaduse sätted kehtima alates nimistusse arvamisest 2019. aastal ning alates 2020. aastast eraldatakse Viimsi ja Hiiumaa vallale täiendavaid vahendeid tulenevalt saarelisest eripärast. Seaduse kohaselt arvestatakse kohaliku omavalitsuse üksusele täiendav kulu­vajadus väikesaare nimistusse arvamise aastale järgnevast eelarveaastast.Väikesaare vastavust kontrollitakse iga kalendrikuu esimese kuupäeva seisuga. Seaduse kohaselt arvatakse väikesaar nimistust välja, kui seal elab alla viie inimese vähemalt kuus kuud kalendriaastast. Väikesaare pindala on alla 100 km2.Varasemalt oli väikesaarte nimistus 14 saart. Teiste väike­saarte osas eelnõu kohaselt muudatusi ei ole, nimekirja jäävad Abruka, Aegna, Kihnu, Kesselaid, Kõinastu, Manija, Naissaar, Osmussaar, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi, Vormsi ja Väike-Pakri saar.