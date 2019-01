Jätkulood

Novembrist saadik on Hiiumaa vallavalitsus kõigis kanaleis teada andnud Hiiumaa ettevõtjate ja elanike soovist, et ka talvel oleks Hiiumaa laevaliinil tööpäeviti kuus väljumist kummastki sadamast.

Eile reageeris hiidlaste laevaühenduse murele ka minister Kadri Simson. Vallavolikogu esimees Aivar Viidik vahendas, et saadetud kirjas tundis minister muret laevasõidu turvalisuse ja laevade graafikus püsimise pärast. Ühtlasi soovis arukaid otsuseid ja konstruktiivset kohtumist.

Nimelt kohtus Hiiumaa valla ühistranspordispetsialist Piret Sedrik eile Tallinnas maanteeameti ja OÜ TS Laevad esindajatega. Lehe trükkimineku ajaks polnud tulemus veel teada, aga kardetavasti lugu jätkub – hiidlased soovivad ka talviti kuut põhireisi, maanteeamet otsib hoolega põhjendusi, miks neid teha ei saa. Tänases lehes on toodud ka mõned põhjendused, mis hästi vett ei pea.

Jätkub ka meie lugupeetud volikoguliikmete preemialugu, millega pääsesime vabariiklikku meediasse kohe kaks korda. Siis kui volikogu otsuse üksmeelselt vastu võttis ja nüüd, kui üksmeelselt tühistas.

Otsus preemia tühistamiseks tehti kolmapäeval küll ära ja kodurahu huvides loobusid preemiast ka volikogu esimees ja vallavanem, aga volikogu opositsioon andis sisse volikogu esimehe umbusaldusavalduse. Usutavasti pääseme meie volikogu tegemistega taas tele­purki.

11. jaanuar 2019