Hiiumaale metsakaitsealasid ei tule

Keskkonnaministeerium teatas, et soovib moodustada laane- ja salumetsa kaitseks enam kui poolsada uut looduskaitseala. Hiiumaa metsi kaitse alla võtta plaanis pole.

Keskkonnaminister Siim Kiisler andis teada kavatsusest teha valitsusele ettepanek moodustada 58 uut looduskaitseala laane- ja salumetsade kaitseks.

Kady-Ann Sutt keskkonna­ministeeriumi avalike suhete osakonnast ütles, et Hiiumaale pole plaanis ühtegi uut kaitseala luua. Hiiumaal on praegu 16 kaitseala, neist üheksa maastikukaitse­ala ja seitse looduskaitseala. Ühtegi metsaliigi kaitseala Hiiumaal veel loodud pole.

Kaitse alla võtta soovitavad alad asuvad kõik riigimaal ning neile soovitakse kehtestada ühine kaitse­eeskiri. Moodustatavad kaitsealad ei ole valdavalt enne kaitse all olnud. Erandiks on Nulga looduskaitseala, millele soovitakse liita Nulga väike-konnakotka püsi­elupaik. Samuti soovitakse osa Vaharujärve metsise püsielupaigast liita Tagametsa looduskaitsealaga.

Laane- ja salumetsade kaitseks vaadatakse üle olemasolevad kaitsealad, mida vajadusel ümber tsoneeritakse või laiendatakse. Samuti inventeeritakse riigimaal nendes metsatüüpides ka vääriselupaiku.

Keskkonnaministeerium saatis määruse eelnõu teistele ministeeriumidele kooskõlastamiseks, mille järel esitab minister selle kinnitamiseks vabariigi valit­susele.

Autor: Kärolyn Kivistik Keskkonnaministeerium teatas, et soovib moodustada laane- ja salumetsa kaitseks enam kui poolsada uut looduskaitseala. Hiiumaa metsi kaitse alla võtta plaanis pole.

Keskkonnaminister Siim Kiisler andis teada kavatsusest teha valitsusele ettepanek moodustada 58 uut looduskaitseala laane- ja salumetsade kaitseks.

Kady-Ann Sutt keskkonna­ministeeriumi avalike suhete osakonnast ütles, et Hiiumaale pole plaanis ühtegi uut kaitseala luua. Hiiumaal on praegu 16 kaitseala, neist üheksa maastikukaitse­ala ja seitse looduskaitseala. Ühtegi metsaliigi kaitseala Hiiumaal veel loodud pole.

Kaitse alla võtta soovitavad alad asuvad kõik riigimaal ning neile soovitakse kehtestada ühine kaitse­eeskiri. Moodustatavad kaitsealad ei ole valdavalt enne kaitse all olnud. Erandiks on Nulga looduskaitseala, millele soovitakse liita Nulga väike-konnakotka püsi­elupaik. Samuti soovitakse osa Vaharujärve metsise püsielupaigast liita Tagametsa looduskaitsealaga.

Laane- ja salumetsade kaitseks vaadatakse üle olemasolevad kaitsealad, mida vajadusel ümber tsoneeritakse või laiendatakse. Samuti inventeeritakse riigimaal nendes metsatüüpides ka vääriselupaiku.

Keskkonnaministeerium saatis määruse eelnõu teistele ministeeriumidele kooskõlastamiseks, mille järel esitab minister selle kinnitamiseks vabariigi valit­susele.

Sildid: laane- ja salumetsade kaitseks, looduskaitseala