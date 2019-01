Hiiumaad räsinud torm viis laevaühenduse ja elektri

Andres Laanejõe

Hendri Reeder

Teisipäeva öösel vastu kolmapäeva alanud torm põhjustas saarel ulatuslikke elektrikatkestusi, katkestas parvlaevaliikluse, murdis palju puid ja muutis teeolud väga kehvaks.Kolmapäeva hommikuks oli Hiiumaal vooluta koguni 1300 majapidamist, saartel ja Põhja-­Eesti rannikul oli elektrita majapidamisi kokku ligikaudu 7500.





