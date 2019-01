Hiiumaa päästjate aastavahetus möödus rahulikult

Andrus Talvari

Kui mujal Eestis oli aastavahetus päästjate jaoks töine, siis Hiiumaa päästjate jaoks möödus aastavahetus rahulikult.Ameti pressiesindaja Triin Oeselg ütles, et aastavahetusel oli Hiiumaal vaid kaks välja­kutset. 31. detsembril käisid päästjad abiks liiklusõnnetusse sattunutel, õnneks keegi viga ei saanud. 1. jaanuaril, veidi pärast südaööd teatati häirekeskusele võimalikust tulekahjust.





Autor: Harda Roosna Andrus Talvari

