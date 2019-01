Hiiumaa korvpallurid võitsid 20. Kärdla Cup´i

MATI KIIVER

Üks saare talvehooaja spordimaastiku tippsündmusi, korvpalliturniir Kärdla Cup tähistas nädala­vahetusel juubelit, kui juba 20ndat korda selgitati jaanuari­turniiril parimad korvpallurid.Juubeliturniiril saatis edu Hiiumaa pallipõrgatajaid. Mehed teenisid esikoha, naised said kaela pronksmedalid.Võistkond Hiiumaa, kes 2015. aastal meeste turniiri võitis ning kahel korral ka teine olnud, teenis kodupubliku rõõmuks esikoha. Meeskond koosseisus Margus Berkmann, Raul Randmaa, Rain Randmaa, Raido Randmaa, Tanel Malk, Ragnar Jõgi, Tarmo Tarning ning Tõnis Lõppe teenisid suhteliselt kindlad mänguvõidud ja jätsid võidukarika Hiiumaale.Finaalkohtumises alistati Setu Sauna Selts tulemusega 37:25. Samas kui poolfinaal pakkus nädalavahetuse tugevaimat vastasseisu – Mooste spordiklubist käis ramm üle tulemusega 33:30. Alagrupis võeti selged võidud 46:20 Kommipommi ja 40:24 BC Maka vastu. Kolmanda koha teenis Mooste.Hiidlasi jagus mitmesse võistkonda, päris n-ö Hiiumaa meeskonnaks võib lugeda veel kahte. Vahet Pole koosseisus Marek Põder, Martti Vesingi, Allan Heinsoo, Ott Mäeumbaed, Meelis Teär, Margus Lauri, Priit Haavapuu ja Vahur Vesingi kerkis lõpuks viiendaks.11. kohale platseerunud Nõmmekruusi eest käisid väljakul Hindrek Luup, Madis Puu, Rainer Kiibus, Stin Stranberg, Sander Süld ja Oskar Tikka.Naiste arvestuses jäi samuti üks komplekt medaleid kodusaarele, kui Askuse naiskond pronksmedalid teenis. Alagrupis kaotati hilisemale võitjale, Luunja naiskonnale, keda esindasid Triinu Toomla, Triin Teppo, Laura Ernits, Andrea-Martha Teesaar, Tiina Terasmaa, Maarja Kalma 29:40. Samas Võtaks Ära alistati 36:27, mis tähendas alagrupis teist kohta ja pääsu poolfinaali. Seal kaotati teise koha teeninud Tartu vallale 27:37. Samas pronksimängus õnnestus Spirit 39:26 üle mängida ning nii teenisid Kirsti Kerves, Ulvi Sedrik, Ülle Paasoja, Maria Reino, Jaana Üksik, Viive-Kai Rebane ja Marika Koppel naiste konkurentsis kolmanda koha.Meeste 35+ arvestuses pallis 12 võistkonda, meeste 45+ arvestuses neli, naiskondi oli võistlustules kuus.Korvpalliturniir Kärdla Cup toob igal aastal jaanuari lõpus saarele 300 mängijat ja nende saatjat, seekord juba 20 korda.Võistluse peakorraldaja Mati Kiiver võttis nädala­vahetuse kokku tänusõnadega: “Tahaks eriliselt tänada kõiki neid mängijaid, kes te olete kahekümne aasta jooksul leidnud tee talvisele Hiiumaale, et taaskord kohtuda heade sõpradega kossuväljakutel.”Nii mängijad kui kaasaelajad on turniiri omaks võtnud ja tunnustavad ladusat korraldust. Kõrgessaare vaba­ajakeskuse kultuuri- ja sporditegevuse juht Artur Valk, kes koos Mati Kiiveriga mitmeid spordivõistlusi koos korraldanud, rõõmustas hiidlaste edu üle.“Väga lahe igaaastane turniir ja hea meel Hiiumaa meeste võidu üle. Väga tubli tulemus ka Askuse naiskonnalt, õnnitlused neile,” ütles Valk ja tunnustas korraldajat: “Matile ja tema meeskonnale tänud. 20 aastat Kärdla CUP korvpalliturniiri on vägev tulemus ja väsimuse märke näha pole. Vinge värk talvise Hiiumaa spordi­kalendris.”Kui Hiiumaa nime kandev meeskond on 2013. ja 2014. aasta teise koha ning 2015. ja 2019. aastal saavutatud võitudega viimaste aastate edukaim kohalik kossusats, siis medaleid on jagunud teistelegi. Algusaastatel valitses Faasion, kes võitis aastal 2002, oli teine 2004 ning kolmas 2000 ja 2001. LeVa oli parim aastal 2003 ja aasta hiljem kolmas. Vartsman võitis aastal 2004 ning aasta hiljem oli kolmas.Naistest on korvpalliklubi Askus saavutanud kolm kolmandat kohta – aastatel 2006, 2014 ja 2019 – ning olnud korra teine, aastal 2000.

HERGO TASUJA

Autor: Kaasautor MATI KIIVER

Juubeliturniiril saatis edu Hiiumaa pallipõrgatajaid. Mehed teenisid esikoha, naised said kaela pronksmedalid.

Võistkond Hiiumaa, kes 2015. aastal meeste turniiri võitis ning kahel korral ka teine olnud, teenis kodupubliku rõõmuks esikoha. Meeskond koosseisus Margus Berkmann, Raul Randmaa, Rain Randmaa, Raido Randmaa, Tanel Malk, Ragnar Jõgi, Tarmo Tarning ning Tõnis Lõppe teenisid suhteliselt kindlad mänguvõidud ja jätsid võidukarika Hiiumaale.

Finaalkohtumises alistati Setu Sauna Selts tulemusega 37:25. Samas kui poolfinaal pakkus nädalavahetuse tugevaimat vastasseisu – Mooste spordiklubist käis ramm üle tulemusega 33:30. Alagrupis võeti selged võidud 46:20 Kommipommi ja 40:24 BC Maka vastu. Kolmanda koha teenis Mooste.

Hiidlasi jagus mitmesse võistkonda, päris n-ö Hiiumaa meeskonnaks võib lugeda veel kahte. Vahet Pole koosseisus Marek Põder, Martti Vesingi, Allan Heinsoo, Ott Mäeumbaed, Meelis Teär, Margus Lauri, Priit Haavapuu ja Vahur Vesingi kerkis lõpuks viiendaks.

11. kohale platseerunud Nõmmekruusi eest käisid väljakul Hindrek Luup, Madis Puu, Rainer Kiibus, Stin Stranberg, Sander Süld ja Oskar Tikka.

Naistele pronks

Naiste arvestuses jäi samuti üks komplekt medaleid kodusaarele, kui Askuse naiskond pronksmedalid teenis. Alagrupis kaotati hilisemale võitjale, Luunja naiskonnale, keda esindasid Triinu Toomla, Triin Teppo, Laura Ernits, Andrea-Martha Teesaar, Tiina Terasmaa, Maarja Kalma 29:40. Samas Võtaks Ära alistati 36:27, mis tähendas alagrupis teist kohta ja pääsu poolfinaali. Seal kaotati teise koha teeninud Tartu vallale 27:37. Samas pronksimängus õnnestus Spirit 39:26 üle mängida ning nii teenisid Kirsti Kerves, Ulvi Sedrik, Ülle Paasoja, Maria Reino, Jaana Üksik, Viive-Kai Rebane ja Marika Koppel naiste konkurentsis kolmanda koha.

Meeste 35+ arvestuses pallis 12 võistkonda, meeste 45+ arvestuses neli, naiskondi oli võistlustules kuus.

Vinge sündmus spordikalendris

Korvpalliturniir Kärdla Cup toob igal aastal jaanuari lõpus saarele 300 mängijat ja nende saatjat, seekord juba 20 korda.

Võistluse peakorraldaja Mati Kiiver võttis nädala­vahetuse kokku tänusõnadega: “Tahaks eriliselt tänada kõiki neid mängijaid, kes te olete kahekümne aasta jooksul leidnud tee talvisele Hiiumaale, et taaskord kohtuda heade sõpradega kossuväljakutel.”

Nii mängijad kui kaasaelajad on turniiri omaks võtnud ja tunnustavad ladusat korraldust. Kõrgessaare vaba­ajakeskuse kultuuri- ja sporditegevuse juht Artur Valk, kes koos Mati Kiiveriga mitmeid spordivõistlusi koos korraldanud, rõõmustas hiidlaste edu üle.

“Väga lahe igaaastane turniir ja hea meel Hiiumaa meeste võidu üle. Väga tubli tulemus ka Askuse naiskonnalt, õnnitlused neile,” ütles Valk ja tunnustas korraldajat: “Matile ja tema meeskonnale tänud. 20 aastat Kärdla CUP korvpalliturniiri on vägev tulemus ja väsimuse märke näha pole. Vinge värk talvise Hiiumaa spordi­kalendris.”

Hiidlaste tulemused

Kui Hiiumaa nime kandev meeskond on 2013. ja 2014. aasta teise koha ning 2015. ja 2019. aastal saavutatud võitudega viimaste aastate edukaim kohalik kossusats, siis medaleid on jagunud teistelegi. Algusaastatel valitses Faasion, kes võitis aastal 2002, oli teine 2004 ning kolmas 2000 ja 2001. LeVa oli parim aastal 2003 ja aasta hiljem kolmas. Vartsman võitis aastal 2004 ning aasta hiljem oli kolmas.

Naistest on korvpalliklubi Askus saavutanud kolm kolmandat kohta – aastatel 2006, 2014 ja 2019 – ning olnud korra teine, aastal 2000. Üks saare talvehooaja spordimaastiku tippsündmusi, korvpalliturniir Kärdla Cup tähistas nädala­vahetusel juubelit, kui juba 20ndat korda selgitati jaanuari­turniiril parimad korvpallurid.Juubeliturniiril saatis edu Hiiumaa pallipõrgatajaid. Mehed teenisid esikoha, naised said kaela pronksmedalid.Võistkond Hiiumaa, kes 2015. aastal meeste turniiri võitis ning kahel korral ka teine olnud, teenis kodupubliku rõõmuks esikoha. Meeskond koosseisus Margus Berkmann, Raul Randmaa, Rain Randmaa, Raido Randmaa, Tanel Malk, Ragnar Jõgi, Tarmo Tarning ning Tõnis Lõppe teenisid suhteliselt kindlad mänguvõidud ja jätsid võidukarika Hiiumaale.Finaalkohtumises alistati Setu Sauna Selts tulemusega 37:25. Samas kui poolfinaal pakkus nädalavahetuse tugevaimat vastasseisu – Mooste spordiklubist käis ramm üle tulemusega 33:30. Alagrupis võeti selged võidud 46:20 Kommipommi ja 40:24 BC Maka vastu. Kolmanda koha teenis Mooste.Hiidlasi jagus mitmesse võistkonda, päris n-ö Hiiumaa meeskonnaks võib lugeda veel kahte. Vahet Pole koosseisus Marek Põder, Martti Vesingi, Allan Heinsoo, Ott Mäeumbaed, Meelis Teär, Margus Lauri, Priit Haavapuu ja Vahur Vesingi kerkis lõpuks viiendaks.11. kohale platseerunud Nõmmekruusi eest käisid väljakul Hindrek Luup, Madis Puu, Rainer Kiibus, Stin Stranberg, Sander Süld ja Oskar Tikka.Naiste arvestuses jäi samuti üks komplekt medaleid kodusaarele, kui Askuse naiskond pronksmedalid teenis. Alagrupis kaotati hilisemale võitjale, Luunja naiskonnale, keda esindasid Triinu Toomla, Triin Teppo, Laura Ernits, Andrea-Martha Teesaar, Tiina Terasmaa, Maarja Kalma 29:40. Samas Võtaks Ära alistati 36:27, mis tähendas alagrupis teist kohta ja pääsu poolfinaali. Seal kaotati teise koha teeninud Tartu vallale 27:37. Samas pronksimängus õnnestus Spirit 39:26 üle mängida ning nii teenisid Kirsti Kerves, Ulvi Sedrik, Ülle Paasoja, Maria Reino, Jaana Üksik, Viive-Kai Rebane ja Marika Koppel naiste konkurentsis kolmanda koha.Meeste 35+ arvestuses pallis 12 võistkonda, meeste 45+ arvestuses neli, naiskondi oli võistlustules kuus.Korvpalliturniir Kärdla Cup toob igal aastal jaanuari lõpus saarele 300 mängijat ja nende saatjat, seekord juba 20 korda.Võistluse peakorraldaja Mati Kiiver võttis nädala­vahetuse kokku tänusõnadega: “Tahaks eriliselt tänada kõiki neid mängijaid, kes te olete kahekümne aasta jooksul leidnud tee talvisele Hiiumaale, et taaskord kohtuda heade sõpradega kossuväljakutel.”Nii mängijad kui kaasaelajad on turniiri omaks võtnud ja tunnustavad ladusat korraldust. Kõrgessaare vaba­ajakeskuse kultuuri- ja sporditegevuse juht Artur Valk, kes koos Mati Kiiveriga mitmeid spordivõistlusi koos korraldanud, rõõmustas hiidlaste edu üle.“Väga lahe igaaastane turniir ja hea meel Hiiumaa meeste võidu üle. Väga tubli tulemus ka Askuse naiskonnalt, õnnitlused neile,” ütles Valk ja tunnustas korraldajat: “Matile ja tema meeskonnale tänud. 20 aastat Kärdla CUP korvpalliturniiri on vägev tulemus ja väsimuse märke näha pole. Vinge värk talvise Hiiumaa spordi­kalendris.”Kui Hiiumaa nime kandev meeskond on 2013. ja 2014. aasta teise koha ning 2015. ja 2019. aastal saavutatud võitudega viimaste aastate edukaim kohalik kossusats, siis medaleid on jagunud teistelegi. Algusaastatel valitses Faasion, kes võitis aastal 2002, oli teine 2004 ning kolmas 2000 ja 2001. LeVa oli parim aastal 2003 ja aasta hiljem kolmas. Vartsman võitis aastal 2004 ning aasta hiljem oli kolmas.Naistest on korvpalliklubi Askus saavutanud kolm kolmandat kohta – aastatel 2006, 2014 ja 2019 – ning olnud korra teine, aastal 2000. HERGO TASUJA

Sildid: Kärdla Cup, korvpall