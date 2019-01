Gripp jõudis saarele

Sel nädalal jõudis Hiiu Leheni info mitme Kärdla lasteaia lapse haigestumisest grippi. Kokku maadleb üle poole Kärdla lasteaia lastest kodus viirushaigustega. Haigused on ka kasvatajaid jalust niitnud.

Kui tavapäraselt jõuab gripp tükk aega möllata mandril ja jõuab Hiiumaale väikese hilinemisega, siis seekord on ta üsna varakult kohal. Gripp, ülemiste hingamisteede- või kõhuviirused – pea igast saare lasteaiast on kuulda, et liikvel on mõni tõbi, mis korraga paljusid murdnud.

Samas pole terviseameti info kohaselt grippi haigestumine jõudnud veel kõrghooajanigi ja haigestumine on endiselt tõusutrendis. Näiteks mullu oli haigestumiste tippaeg alles veebruaris.

Gripp on tõsine haigus. Terviseametile laekunud andmete kohaselt on selle tõttu kogu Eestis intensiivravi vajanud juba kümme inimest. Hooaja algusest on haiglaravi vajanud koguni 236 patsienti, kellest 69,5 protsenti on olnud lapsed ja noorukid vanuses kuni 19 eluaastat.

Terviseamet soovitab gripilaadsete nähtude või isegi mõnede haigustunnuste nagu köha, kurguvalu või nohu korral mitte külastada haiglaravil olevaid lähedasi, peresid, kus on väikesed lapsed, kroonilisi haigusi põdevaid või vanu inimesi.

Seega hoidke ennast. Kui on võimalus laste­aiaealine laps koju jätta, siis tehke seda, et vältida kokkupuudet viirusekandjatega. Lapsed on kõiksugustele haigustele eriti vastu­võtlikud ja tüsistused nende puhul kõige karmimad. Peske hoolikalt käsi ja kui tõesti tunnete, et haigus hakkab murdma, ärge käige rahvarohketes kohtades ja ravige end.

Gripi sümptomite puhul pöörduge aga koheselt arsti juurde, et kiirelt saada õiget ravi ja vältida ohtlikke tüsistusi.

18. jaanuar 2019