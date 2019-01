Gripp jõudis Hiiumaale

Hiiumaal on kiirtesti alusel diagnoositud esimesed gripijuhtumid, kaks haigestunut on Hiiu valla lasteaia lapsed. Lasteaia direktor Tiina Hinno ütles, et laste­aia nimekirjas on 115 last ja puuduvaid lapsi on palju, kuid lasteaiale ei ole lapsevanematest keegi kinnitanud, et tegemist oleks gripiga. “Minule konkreetselt ei ole öeldud, et lapsel on tuvastatud gripp,” ütles Hinno.

Kogu Eestis pöördus detsembri viimasel nädalal ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arsti poole 2524 inimest, neist 47,5 protsenti olid lapsed. Laboratoorselt leidis kinnitust 210 gripijuhtu. Gripi tõttu on intensiivravi vajanud viis inimest vanuses 34–64 eluaastat. Jaanuari esimese nädala kohta oli terviseametil info 26 ülemiste hingamisteede haiguste kohta, esimesel ja teisel nädalal Hiiumaal grippi ei olnud. Selle nädala andmed pole ametini veel jõudnud. Kärdla perearstidel olid käed nii tööd täis, et nad ei leidnud aega Hiiu Lehele infot anda. Nii põhineb meie teave patsientide pereliikmetelt saadud teabel.

Terviseamet soovitab gripi­laadsete nähtude või isegi mõnede haigustunnuste nagu köha, kurguvalu või nohu korral mitte külastada haiglaravil olevaid lähedasi, peresid, kus on väikesed lapsed, kroonilisi haigusi põdevaid või vanu inimesi.

Autor: Sigrid Leigri Hiiumaal on kiirtesti alusel diagnoositud esimesed gripijuhtumid, kaks haigestunut on Hiiu valla lasteaia lapsed. Lasteaia direktor Tiina Hinno ütles, et laste­aia nimekirjas on 115 last ja puuduvaid lapsi on palju, kuid lasteaiale ei ole lapsevanematest keegi kinnitanud, et tegemist oleks gripiga. “Minule konkreetselt ei ole öeldud, et lapsel on tuvastatud gripp,” ütles Hinno.

Kogu Eestis pöördus detsembri viimasel nädalal ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arsti poole 2524 inimest, neist 47,5 protsenti olid lapsed. Laboratoorselt leidis kinnitust 210 gripijuhtu. Gripi tõttu on intensiivravi vajanud viis inimest vanuses 34–64 eluaastat. Jaanuari esimese nädala kohta oli terviseametil info 26 ülemiste hingamisteede haiguste kohta, esimesel ja teisel nädalal Hiiumaal grippi ei olnud. Selle nädala andmed pole ametini veel jõudnud. Kärdla perearstidel olid käed nii tööd täis, et nad ei leidnud aega Hiiu Lehele infot anda. Nii põhineb meie teave patsientide pereliikmetelt saadud teabel.

Terviseamet soovitab gripi­laadsete nähtude või isegi mõnede haigustunnuste nagu köha, kurguvalu või nohu korral mitte külastada haiglaravil olevaid lähedasi, peresid, kus on väikesed lapsed, kroonilisi haigusi põdevaid või vanu inimesi.

Sildid: gripijuhtumid, gripp, lasteaed