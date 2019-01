GianTapes sai EVEA eduka alustaja tiitli

erakogu

Eesti väikeettevõtete assotsiatsiooni (EVEA) korraldatud juubeligalal “Ettevõtlus 30: vahvliküpsetajast nutika spetsialiseerumiseni” jagati 39 kandidaadi vahel hulk preemiaid.Hiiumaa ettevõtte OÜ GianTapes üks omanikke Rain Ventsel võttis vastu parima stardi ehk aasta edukaima alustava ettevõtte auhinna.Laureaadi tutvustuses märgitakse, et OÜ GianTapes on Eestis ainuke ettevõte, mis tegeleb muusika kirjastamisega filmitreileritele. Ettevõtte peamised sihtturud on Suur­britannia ja USA. Ettevõtte muusikat on kasutatud enam kui saja erineva Hollywoodi filmi reklaamimiseks nagu näiteks “Captain Marvel”, “Aquaman”, “Blade Runner 2049” jt.Hiiu Leht kirjutas Rain Ventselist 9. novembri lehes, kui esimesest kaugtööettevõttest, mis Hiiumaa aasta edukaimate ettevõtete valimisel jõudis kolme parema hulka. Hiiumaa jaoks väga uudne ettevõte OÜ GianTapes alustas jaanuaris 2016 Emmastes.