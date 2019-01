Evelin Ilves tegi lasterikastele kingituse

Autor: Kärolyn Kivistik Kärolyn Kivistik | Hiiu Leht

Esmaspäeval kohtusid Hiiumaa lasterikkad pered Mamma Mia kohvikus Evelin Ilvesega, et koos veeta üks mõnus õhtu ning jõulu eel kingiks saadud raamatutesse autori pühendus ja autogramm saada. Evelinil oli peredele varuks aga veel üks üllatus, nimelt võttis ta kaasa elukaaslase Siim Rikkeri, kes meeleolu loomiseks paar lõõtspillipala mängis. Evelin Ilves kinkis Hiiumaa suurperede lastele enda sulest ilmunud südamliku raamatu “Linnu lood”.Esmaspäeval kohtusid Hiiumaa lasterikkad pered Mamma Mia kohvikus Evelin Ilvesega, et koos veeta üks mõnus õhtu ning jõulu eel kingiks saadud raamatutesse autori pühendus ja autogramm saada. Evelinil oli peredele varuks aga veel üks üllatus, nimelt võttis ta kaasa elukaaslase Siim Rikkeri, kes meeleolu loomiseks paar lõõtspillipala mängis.

Sildid: Evelin Ilves, Linnu lood, suurpere