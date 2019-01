Erakordset politsei töös

Üleeelmisel aastal pandi toime Hiiumaa esimene kunstirööv, mis ruttu ka lahenduse leidis. Kas ka eelmisel aastal tuli Hiiumaa politseinike töös ette mõni erakordne juhtum?

Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp: “Ei, sellist erakorralist kuriteojuhtumit ei olnud, aga meenub, et kui Heltermaa maanteel endises Doora kontoris seadis end sisse klaasistuudio, siis enne vana sildi mahavõtmist tegid nad sildi peale graffiti. Linnakodanik märkas seda ja andis teada, et silti on soditud. Kontrollisime ja selgus, et hoopis kunsti oli tehtud. Niisugune natuke naljakas juhtum, mis näitab tegelikult, kui hästi meil märgatakse muutusi linnapildis.”