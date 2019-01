Dotatsiooni jääb ülegi, aga talvel kuut reisi ei saa

Maanteeamet hämab talvist sõiduplaani põhjendades, miks ei saa Hiiumaa liinil talvel tööpäeviti teha kuut väljumist kummastki sadamast, kord on takistuseks ilmaolud, kord raha.Esimest korda vähendati parvlaevade nn põhireiside arvu kuuelt viiele mullu jaanuaris.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Esimest korda vähendati parvlaevade nn põhireiside arvu kuuelt viiele mullu jaanuaris. Maanteeamet hämab talvist sõiduplaani põhjendades, miks ei saa Hiiumaa liinil talvel tööpäeviti teha kuut väljumist kummastki sadamast, kord on takistuseks ilmaolud, kord raha.

