Dagöplast ja diakooniakeskus parimad partnerid

Eesti Töötukassa tänas eelmise aasta parimaid tööandjaid ning koostööpartnereid, sh iga maakonna parimat tööandjat ja koostööpartnerit, kelleks Hiiumaal on Dagöplast ja diakoonia­keskus.Hiiumaa aasta tööandjaks valiti AS Dagöplast. Ettevõtte tegevjuht Kulvo Pendra ütles, et koostööd püütakse teha erinevate gruppide ja organisatsioonidega ning töötukassa antud tiitel kinnitab, et ettevõte on õigel teel.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Hiiumaa aasta tööandjaks valiti AS Dagöplast. Ettevõtte tegevjuht Kulvo Pendra ütles, et koostööd püütakse teha erinevate gruppide ja organisatsioonidega ning töötukassa antud tiitel kinnitab, et ettevõte on õigel teel.

