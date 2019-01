Coopi boonused löödi kokku

Coop Hiiumaa juhatuse liige Kaja Antons ütles, et just äsja löödi kokku siinsete klientide saadud ostuboonused.Coop Hiiumaa kliendid teenisid eelmisel aastal Hiiumaa kauplustes ostes kokku üle 124 000 euro boonusraha, iga kuu rohkem kui 10 000 eurot.“Oluline on seejuures märkida, et Coop Hiiumaa maksab oma klientomanikele ehk ühistu liikmetele tavaprogrammist suuremaid boonuseid,” lisas Antons. Nii saidki klientomanikud mullu kokku üle 23 000 euro boonusraha rohkem.Kogu boonusraha maht suurenes Hiiumaal mullu 8 protsenti ehk 9600 euro võrra, ühistu liikmetele makstav lisaboonus suurenes mullu 5 protsenti ehk 1110 euro võrra.Ettevõtte turundusspetsialist Arno uusk lisas, et kindlasti on suurenenud mahtude puhul oma osa ka sellel, et Hiiumaa tarbijate ühistu kinkis oma liikmetele kuponge, millega sai kevadel teha soodustusoste. Kupongidega tehtud ostudelt saadi ligi 11 000 eurot soodustusi.Coop Hiiumaal on umbes 25 000 aktiivset kliendiprogrammiga liitunud klienti, sh umbes 1020 klient­omanikku.Möödunud aastal kogusid Coopi kliendiprogrammi 600 000 klienti üle kogu Eesti kokku 5,76 miljoni euro väärtuses boonust ning samal perioodil kasutati kauba eest tasumiseks kokku5,4 miljonit eurot boonusraha. Kasutamata jäänud boonusraha suunavad Coopi piirkondlikud ühistud kas kaupluste arendamiseks või heategevuseks.Coop Eesti on suurim ja vanim toidu- ja esmatarbe­kaupade kaupluste kett Eestis, mis koosneb 19 piirkondlikust tarbijaühistust ja opereerib kokku rohkem kui 340 kauplusega. Ühistulise organisatsioonina kuulub Coop 75 000 klientomanikule ehk piirkondlike tarbijaühistute liikmele. 1902. aastal Antslast alguse saanud organisatsiooni lõppeesmärk ei ole teenida kasumit, vaid kasutada saadud tulu, et hoida ja arendada kohalikku elu igas Eestimaa nurgas.