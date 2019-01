Aegunud tarkvaraga ei saa dokumente allkirjastada

Jaanuarist saavad arvutikasutajad digiallkirju anda üksnes IDkaardi uue tarkvaraga DigiDoc4, mis avaldati esmakordselt mullu juulis. IDkaardi tarkvara peavad uuendama kõik need, kes pole arvuti pakutud uuendust seni vastu võtnud.

Vana DigiDoc tarkvaraga ei saa dokumente enam all­kirjastada, samuti ei toeta vana DigiDoc uut IDkaarti, mida politsei- ja piirivalveamet väljastab alates 3. detsembrist. Uuendus ei puuduta e-teenustesse sisselogimist ega seal allkirja andmist. Uuendada on vaja tarkvara, millega allkirjastada dokumente.

Senise DigiDoc3 asendamiseks DigiDoc4ga tuleb nõustuda arvuti pakutava uuendusega või laadida uus tarkvara alla IDkaardi veebilehelt https://installer.id.ee ning jälgida juhiseid.

Lisaks on uus tarkvara saadaval ka nutiseadmes ehk

mobiilirakendusena, mille saab alla laadida App Store’ist (iOS) või Play Marketist (Android), märkides otsingu-

sõnaks “RIA Digidoc”. Nii nagu tavaarvutis, saab ka nutiseadmes äppi kasutades dokumente avada, allkirjastada ning krüpteerida. Selleks, et nutiseadmes IDkaardiga toiminguid teha, tuleb kasutada spetsiaalseid kaardilugejaid. MobiilID kasutamise puhul eraldi seadmeid vaja ei ole.

DigiDoc klienditarkvara on kasutusel ligikaudu 600 000 arvutis, igal kuul antakse tarkvara abil üle poole miljoni digiallkirja.

IDkaardi tarkvara ja kasutamise kohta leiab täiendavat infot veebilehelt www.id.ee. IDkaardi abiliini number on 666 8888.

