Aasta sportlased: kõik võimalused olemas

Hiiumaa aasta sportlasteks valitud Riinu Rahuoja ja Boris Ljubtšenko kinnitasid, et saarel on spordiga tegelemiseks väga head tingimused.Laupäeval tunnustati Kärdla kultuurikeskuses Hiiumaa möödunud aasta parimaid sportlasi, treenereid ja sporti panustajaid.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Kärolyn Kivistik Kärolyn Kivistik | Hiiu Leht

Sildid: aasta sportlane, Boris Ljubtšenko, Riinu Rahuoja, Sport, tunnustus