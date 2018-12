Vallavanem koolitusel USAs

Hiiumaa vallavanem Reili Rand sõitis laupäeval kolmeks nädalaks Ameerika Ühendriikidesse, et osaleda naiseettevõtluse õppeprogrammis.

Rand rääkis Hiiu Lehele, et pühapäeval tutvuti grupiga, milles osalejaid 53 ja kõik eri riikidest. “Käisime Washingtoni tuuril, homme on sisulise osa algus – väga põnev on!” oli vallavanema kommentaar esimese päeva järel.

Programmi toetab Ameerika Ühendriikide valitsus ning selle eesmärgiks on tutvuda naiste töökohtade loomise strateegiatega, naisettevõtjaid toetavate ärimudelite, tugiprogrammide ja uuendustega. Programmis osalejad külastavad kolme nädala jooksul mitmeid osariike nagu Washington, Missouri, Louisiana, Kansas City, Philadelphia jt.

Programm kestab 2.–22. detsembrini ja äraoleku ajal asendab vallavanemat arenguosakonna juhataja Monika Pihlak.

Sildid: koolitus, vallavanem