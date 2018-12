Uuring: 82 protsenti eestimaalastest on õnnelikud

Detsembris Faktum-Ariko poolt läbi viidud küsitluse järgi on Eesti elanikkonnast 82 protsenti enda sõnul õnnelikud ja vaid 18 protsenti elanikest ei ole oma eluga rahul.

Võrreldes Eesti keskmise elanikuga on õnnelikumad 18–29aastased noored ja kõrgharidusega inimesed. Soolises võrdluses on Eesti mehed (21%) naistest (14%) õnnetumad. Kõige õnnelikumad eestlased elavad Lääne ja Pärnu maakonnas ning saartel (86%), vähim ollakse oma eluga rahul Lõuna-Eestis (77%).

30 protsenti küsitletutest ütlesid, et õnnelikust elust on neil puudu suhe ja pereelu, mida soovivad 33 protsenti meestest ja 26 protsenti naistest. Suuremast palganumbrist unistavad 29 protsenti mehi ja 21 protsenti naisi. Vaid 19 protsenti inimestest soovis paremat tervist ja seitse protsenti ilusamat kodu.

Eestlaste rahulolu teemalise uuringu viis läbi uuringu­firma Rait Faktum-Ariko. Detsembris kolme nädala vältel läbiviidud uuringus osales 511 inimest üle kogu Eesti vanuses 18–74 eluaastat.

