TS Laevad uued töötajad

TS Laevad

OÜ TS Laevad teatas, et kolmapäevast töötab parvlaeva Tiiu kaptenina põline Muhu saare elanik Kristjan Kommel. TS Laevade juhatuse esimees Jaak Kaabel ütles, et on hea meel edutada kapteniks inimest ettevõtte siseselt.Ettevõttes töötab Kommel vanemtüüri­mehena eelmisest aastast ja praeguseks on ta sõitnud nii Tiiu, Pireti, Tõllu kui ka Leigri peal. Merd on ta sõitnud 1995. aastast, mh töötanud ettevõtetes Saarte Liinid ja Saaremaa Laevakompanii.Kommel võttis Tiiu kapteni koha üle Guldar Kivrolt, kes 9. detsembrist töötab OÜ TS Laevad juhatuse liikme, laevandus­valdkonna juhi ja peakaptenina.Lisaks asus 3. detsembrist tööle ettevõtte uus ohutusjuht Meelis Mägi. Teates öeldakse, et ohutusjuhi ülesandeks on laevafirma meresõiduohutuse ja turvalisuse korraldamise süsteemi haldamine, laevade navigatsiooni-, side- jm dokumentatsiooni korraldamine ja kontroll. Ühtlasi on ta kontakt­isikuks laevadele eri- ja hädaolukordades. Meelis Mägi on suurte kogemustega meremees, kes karjääriredelil tõusnud madrusest kapteniametini, on kirjas saadetud teates.