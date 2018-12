TS Laevad tuletab meelde pühadeaega

erakogu

Jõulud ja aastavahetus on kohe käes ning paljudes peredes valmistutakse hoogsalt saabuvaks pühade­perioodiks. Varasemad aastad on näidanud, et mida rohkem kalendris n-ö punaseid päevi töö­nädalasse satub, seda rohkem reisitakse suursaartele ja tagasi.TS Laevad ja maanteeamet on juba varakult lisanud ajavahemikuks 17. detsembrist kuni 6. jaanuarini parvlaevade sõiduplaani täiendavaid reise. Kõik reisid on TS Laevade e-teeninduses nähtavad ja pileteid on praegu eelmüügist veel hulgaliselt saada.“Soovitame pühade­sagina kõrval meeles pidada, et sujuvaks reisimiseks tuleks e-pilet www.praamid.ee teenindusest juba aegsasti ette soetada – nagu ikka on kiirematele parem valik,” kutsubTS Laevad turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro pileteid ette ära ostma.