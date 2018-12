Tiimi Käär-Tammeveski tubli tulemus

1.detsembril Audentese tennisehallis läbi viidud teise liiga naiste paarismängu MASTERSIL osales kuus paari ehk 12 hooajal rohkelt punkte kogunud harrastajat.Liisi Käär ja Anete Tamme­veski Hiiumaa tennise­klubist on 2018. aastal koos mänginud viiel turniiril, kusjuures maikuus Tabasalus tuli ka turniiri­võit. 25. novembri seisuga paiknes Käär seitsme kaasa tehtud turniiri järel sarja jooksvas edetabelis seitsmendal real ja Anete viie turniiriga kümnendal positsioonil. Ühtekokku figureerib selles edetabelis 103 nime.





Autor: Kaasautor erakogu

