Tervisekeskus maksab 1,5 miljonit

Valitsus kinnitas möödunud nädalal tervisekeskuste investeeringute kava muudatused, millega lisati kavasse veel kuus tervisekeskust, sh Hiiumaa oma.

Sotsiaalministeeriumi terviseala nõunik Eva Lehtla selgitas, et taotluse vastavaks tunnistamise ja rahuldamise otsust veel ei ole, kuid vastavalt investeeringute kavale on Hiiumaa tervisekeskuse eeldatav maksumus kuni 1,45 miljonit eurot. Sellest projektile eraldatav Euroopa Regionaalfondi toetus saab olla kuni 759 000 eurot. Toetuse taotleja ehk SA Hiiumaa Haigla omaosalus on 25 protsenti abikõlblikest kuludest ehk 253 000 eurot.

Projekti tulemusena rekonstrueeritakse esmatasandi tervise­keskuse jaoks ruumid aadressil Rahu tn 2 ja Rahu tn 2/1 Kärdla linnas ja teise tegevuskoha rajamiseks aadressil Hiiu mnt 1b Käina alevikus.

