Käes on aasta pimedaim aeg – päevavalgust vähe ja kuna pole ka lund, tundub pime aeg kohe eriti pime. Seetõttu torkavad eriti silma Kärdla linna kehvasti valgus­tatud või hoopis valgustamata tänavad.Hiiu Leheni jõudis ühe lapse­vanema mure, kelle sõnul ei julge laps õhtul üksi trenni minna ja sealt koju tulla, sest kardab pimedal tänaval liigelda. Näiteks möödunud nädalavahetusel ei põlenud tänavavalgustus Kärdlas Aia, Pika, Valli, Kalamaja ja veel mõnelgi teisel Kärdla tänaval.Kärdla osavallavanem Lauri Preimann tõdes, et tõepoolest pole Kärdla linna tänavavalgustus kõige toimimis­kindlam. Nii on Kärdlas veel paljasjuhtmetega õhukaableid, mis vihma ja tuulega tekitavad lühiühendusi. “See oli ka nädalavahetusel toimunud katkestuse põhjuseks,” selgitas Preimann. Lisaks on liine, mis ei pea koormusele vastu ja seetõttu lülituvad kaitsmed välja.Samas on linnas ka valgusteid, mille läbipõlenud pirn juba pikemat aega vahetamata, üks näiteks Marja tänaval. Preimann ütles, et linnas on veel valgusteid, mille tootmine lõpetatud, mistõttu tuleb pirni läbipõlemisel välja vahetada kogu valgusti. See on aga kallim ja aeganõudvam töö. “Valgustid on kohati väga ammu paigaldatud, mistõttu jätab soovida ka nende valgustugevus,” lisas Preimann.Osavallavanema sõnul tegeleb vald koostöös tänavavalgustuse hooldaja AS Connectoga igapäevaselt nende probleemide lahendamisega, aga probleeme on palju.“Kuna lahendused pole odavad, peame neid ka eelarvesse ette planeerima, mis kahjuks ei taga kõige operatiivsemat vigade kõrvaldamist,” nentis osavallavanem, et seetõttu võivad mõned lambid või tänava­lõigud jäädagi mingiks ajaks pimedaks. Ta kinnitas, et koos Connectoga otsitakse siiski pidevalt lahendusi.Tänavavalgustuse rikete leidmiseks teevad regulaarseid kontrolle nii Connecto kui ka osavalla töötajad. Preimanni sõnul toimib Kärdlas väga edukalt ka linnaelanike nn heakorravalve: “Iganädalaselt kui mitte igapäevaselt laekub tähelepanelikelt elanikelt teavitusi probleemsetest kohtadest.”Osavallavanem ütles, et probleemist teavitamine on väga tervitatav ja kutsus ka edaspidi linnaelanikke üles avalikus ruumis leitud puudustest teatama. “Selliselt saame oma fookust probleemsetele kohtadele operatiivsemalt suunata.”Hiljuti vastu võetud Hiiumaa valla heakorra eeskirjaga anti tänavavalgustuse põlemise aja määramiseks volitused osavallakogule. Kärdla osavalla­kogu otsustas pikendada valgustite põlemist igapäevaselt kella üheni öösel. Seni kustus tänavavalgustus tööpäevadel kell 23 ja nädalavahetustel kell 1. Hommikul süttivad tänavatuled nüüd kell 5 varasema 5.30 asemel. “Peamisteks argumentideks senise režiimi muutmiseks olid varahommikuste ja hilisõhtuste praamile minejate-tulijate linnavaheline turvalisem liiklemine,” rääkis Lauri Preimann.Pühadeajal ehk 21. detsembrist 1. jaanuarini põleb tänavavalgustus Kärdlas öö läbi ehk süttib ja kustub valgus­anduritega.