SDE valimisnimekirjas kaks hiidlast

Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa sotsid kinnitasid valimisnimekirja eelseisvateks riigikogu valimisteks. Nimekirja esinumbrid on Saaremaa vallavanem Madis Kallas, Hiiumaa vallavanem Reili Rand ja Lääne-Nigula vallavolikogu esimees Neeme Suur, seitsmendalt kohalt leiame veel ühe hiidlase – Emmaste osavallavanema Hergo Tasuja.

Madis Kallase sõnul on riigikogu valimisteks pandud kokku väga tugev nimekiri: “Meie nimekirjas on inimesed kohalikest omavalitsustest, kes tunnevad kohalikku olukorda kõige paremini ja on kursis sellega, mida tuleb riigi tasandil Eesti erinevate piirkondade edenemiseks senisest paremini teha.”

Nimekirja teise numbrina kandideerib Hiiumaa valla­vanem Reili Rand, kes oli haldusreformi eestvedaja Hiiumaal ja enne vallavanemaks saamist juhtis kaks aastat valla­vanemana Hiiu valda. Rand on varem töötanud Eesti NATO Ühingus, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis ja tegevjuhina MTÜs Lapse Huvikaitse Koda.

Nimekirjas on seitsmes Emmaste osavallavanem Hergo Tasuja, kes enne omavalitsustööle suundumist oli õpetaja Emmaste koolis.

