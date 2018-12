Samaaria hooldekodu plaanib laiendust

Kui Putkastes asuva Samaaria hooldekodu laiendused valmivad, saab selles majutada 45 hoolealust.Samaaria Hiiumaa hooldekodu osakonna juhataja Ülo Kikas ütles, et turvakoduna tegevust alustanud asutusest on aastatega kujunenud hooldekodu 15 elanikule. Laiendustega on plaanis luua hooldekodule 30 kohta lisaks – nii saaks seal tulevikus elada 45 abivajajat.





Autor: Sigrid Leigri

